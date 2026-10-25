3 मासूमों की मौत ने पीथमपुर को झकझोरा, नम आंखों से उसी जगह श्रद्धांजलि देने पहुंचे जहां बिखरे थे शवों के टुकड़े

पैदल मार्च में शामिल स्थानीय लोगों ने सड़क की मरम्मत, प्रमुख चौराहों पर यातायात व्यवस्था सुधारने, दिशा संकेतक और गति सीमा के बोर्ड लगाने के साथ रहवासी क्षेत्रों में भारी वाहनों की रफ्तार नियंत्रित करने की मांग की। उन्होंने औद्योगिक कंपनियों के सहयोग से व्यस्त चौराहों पर यातायात प्रबंधन के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करने की मांग भी की। वहींही इंदोरामा के अधूरे फ्लाईओवर और विकास भवन से संजय जलाशय की तरफ जाने वाले वैकल्पिक मार्ग का काम जल्द पूरा कराने की जरूरत बताई, ताकि पीथमपुर के मुख्य मार्ग पर भारी वाहनों का दबाव कम किया जा सके।