उज्जैन से धामनोद तक फैला हथियार सप्लाई नेटवर्क? पुलिस के एक्शन से मचा हड़कंप

तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस अब उनसे पूछताछ कर रही है। जांच में ये भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि, अवैध हथियार बनाने की कथित फैक्ट्री कहां संचालित हो रही है? क्या वो मध्य प्रदेश में ही मौजूद है या बाहर किसी राज्य में संचालित है और हथियारों का निर्माण किन परिस्थितियों में किया जा रहा है? इसके साथ ही पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि, इन हथियारों की सप्लाई किन क्षेत्रों में की जा रही थी और इस नेटवर्क से अन्य कौन कौन लोग और भी जुड़े हुए हैं?