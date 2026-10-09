‘स्टार’ बनकर नहीं, ‘अपना’ बनकर आए थे नाना, नर्मदा के ग्रामीणों की यादों में जिंदा है मुलाकात

Nana Patekar Death: फिल्मी पर्दे पर दमदार अभिनय और संवाद अदायगी से अलग पहचान बनाने वाले नाना पाटेकर का एक चेहरा ऐसा भी था, जो कैमरे की चकाचौंध से दूर आम आदमी के दर्द को महसूस करता था। गुरुवार को उनके निधन की खबर ने देशभर में उनके प्रशंसकों को शोक में डुबो दिया, लेकिन नर्मदा घाटी के उन लोगों के लिए नाना पाटेकर सिर्फ अभिनेता नहीं थे। करीब तीन दशक पहले जब वे सरदार सरोवर डूब प्रभावितों के बीच पहुंचे थे, तब ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी पीड़ा सुनी थी।