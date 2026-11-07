Dhar Crime: गोवंश चोरी के शक में दो युवकों को पीटा, एक की मौत

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को दोपहर 1-2 बजे के बीच बेटमा का रहने वाला धर्मेन्द्र बस स्टैंड से अपने परिचित संजय उर्फ संजू निवासी नालछा के साथ पैदल-पैदल गांव बेटमा की ओर जा रहे थे। तभी रास्ते में मेटल कंपनी के आगे कुछ गाय रोड पर थीं, जिन्हें दोनों हकाल कर साइड में कर रहे थे। तभी अखिलेश बुंदेला उसका भाई कमलेश बुंदेला वहां पर आ गए, दोनों भाईयों को लगा कि दोनों गाय चोरी कर ले जा रहे हैं, इस कारण उनके बीच विवाद होने लगा इसी दौरान तीसरा युवक सोनू भी वहां आ गया और फिर तीनों ने मारपीट करते हुए दोनों को बांधकर एक ढाबे पर लेकर आए। ढाबे पर राकेश और भूरिया नाम के दो युवक और आए और फिर आरोपियों ने दोनों युवकों के साथ मारपीट की।