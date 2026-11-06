Guna Crime: शाम 7.30 बजे घर में चल रही थी धनतेरस की पूजा की तैयारी, 8.30 बजे पसरा मातम

Guna Crime News: मध्यप्रदेश के गुना जिले के धरनावदा गांव में एक परिवार घर में शाम के वक्त घर में धनतेरस के पूजन की तैयारियां कर रहा था। तभी तीन बीघा जमीन के टुकड़े के विवाद में सगे भाई और भतीजों ने दंपती पर हमला कर दिया। घटना में पति की मौत हो गई जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है। हमले के दौरान मृतक का एक भतीजा भी घायल हुआ है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतक के शव को जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम में रखवाया गया है।