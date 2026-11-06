6 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गुना

Guna Crime: शाम 7.30 बजे घर में चल रही थी धनतेरस की पूजा की तैयारी, 8.30 बजे पसरा मातम

Crime News: तीन बीघा जमीन के टुकड़े के लिए भाई- भतीजों ने दंपती पर किया हमला, पति की मौत- पत्नी गंभीर।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

गुना

image

Shailendra Sharma

Updated: 6 Nov 2026, 9:03 PM IST

guna land dispute

dhanteras land dispute brothers nephews attack man death wife injured, अस्पताल में घायल महिला को ले जाते परिजन (Source-Patrika)

Guna Crime News: मध्यप्रदेश के गुना जिले के धरनावदा गांव में एक परिवार घर में शाम के वक्त घर में धनतेरस के पूजन की तैयारियां कर रहा था। तभी तीन बीघा जमीन के टुकड़े के विवाद में सगे भाई और भतीजों ने दंपती पर हमला कर दिया। घटना में पति की मौत हो गई जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है। हमले के दौरान मृतक का एक भतीजा भी घायल हुआ है। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मृतक के शव को जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम में रखवाया गया है।

खबर अपडेट की जा रही है…

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.