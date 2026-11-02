दिग्विजय सिंह का सरकार पर हमला- ‘क्या अवैध शराब माफिया पर बुलडोजर नहीं चलेगा?’

देवास जिले के खातेगांव में अवैध शराब का कारोबार रोकने गए टीआइ पर माफिया द्वारा गाड़ी चढ़ाकर की गई हत्या की घटना पर दिग्विजय सिंह ने सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का परिवार शराब के व्यवसाय में लिप्त है और सागर के बंडा व देवास जैसे क्षेत्रों में अवैध व जहरीली शराब के कारण लोगों की जान जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब कोई कर्तव्यनिष्ठ टीआइ सडक़ पर उतरता है और उस पर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, तो ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? उन्होंने पूछा कि क्या अवैध शराब का कारोबार करने वाले ऐसे माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता?