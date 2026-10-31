31 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गुना

Guna Crime: जिस बेटे पर थी परिवार की जिम्मेदारी, उसका शव लेकर रेलवे ऑफिस पहुंचा परिवार, जाने क्यों

Railway Supervisor Death Case : रनिंग रूम के बाहर शव रखकर परिवार ने 2 घंटे हंगामा किया। दोषियों पर कार्रवाई करने पर अड़े। ट्रेन के इंजन की चपेट में आने से सुपरवाइजर की मौत हुई थी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

गुना

image

Mohammad Faiz Mubarak

Updated: 31 Oct 2026, 7:37 PM IST

Railway Supervisor Death Case

प्रदर्शन करते परिजन (फोटो सोर्स: Patrika)

Guna News :मध्य प्रदेश के गुना रेलवे स्टेशन पर इंजन की चपेट में आने से निजी ठेकेदार के सुपरवाइजर की मौत के मामले में शनिवार को रेलवे के रनिंग रूम के बाहर मृतक के परिजन ने हंगामा कर दिया। शव लेकर पहुंचे परिजन ने प्रदर्शन करते हुए ठेकेदार समेत दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। करीब दो घंटे परिजन यहां हंगामा करते हैं। दरअसल, साईं सिटी कॉलोनी मालपुर रोड पर रहने वाले 21 वर्षीय विक्की अहिरवार रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के इंजनों में बारीक रेत भरने का काम करता था। वो निजी ठेकेदार के पास आउटसोर्स पर सुपरवाइजर था।

बता दें कि, बीती शाम इंतन की चपेट में आने से विक्की की मौत हो गई थी। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया। इसके बाद परिजन के साथ अन्य मजदूरों ने मृतक का शव स्थानीय रेलवे परिसर में स्थित रनिंग रूम के बाहर ले जाकर हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

गुना जीआरपी थाना प्रभारी श्रीपाल सिंह के अनुसार, घटना के समय स्टेशन पर ग्वालियर - बीना पैसेंजर ट्रेन का इंजन बदला जा रहा था। इसी दौरान विक्की कंधे पर रेत की बोरी लेकर इंजन की ओर जा रहा था, तभी इंजन की चपेट में आ गया। सूचना पर जीआरपी मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। परिजन भी अस्पताल पहुंचे। थाना प्रभारी श्रीपाल सिंह भदौरिया ने बताया कि, दुर्घटना पैर फिसलने से हुई या इसके पीछे कोई अन्य कारण था, इसकी जांच की जा रही है। इसके लिए ट्रेन के लोको पायलट से भी पूछताछ की जाएगी।

शाजापुर में देव दर्शन की आस में निकले थे तीनों, घर लौटने से पहले उजड़ गया पूरा परिवार

ये भी पढ़ें
Godna Highway Accident

दो घंटे बाद माने परिजन

उन्होंने बताया कि, शनिवार को जिला अस्पताल में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया था। लेकिन, सुबह से ही मामले को लेकर एकत्रित हो रहे परिजन समेत समाज के लोग और मजदूर शव को वाहन में रखकर रेलवे परिसर स्थित रनिंग रूम के बाहर पहुंच गए, जहां शव रखकर प्रदर्शन करते हुए जमकर आक्रोश व्यक्त किया। पूरे मामले की गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। सूचना पर पहुंचे रेल अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन किया, तब कहीं जाकर 2 घंटे बाद परिजन किसी तरह माने और हंगामा शांत हुआ।

सरदार पटेल की जयंती पर कटनी में एकता की दौड़, भाईचारे और राष्ट्रप्रेम का दिया खास संदेश

ये भी पढ़ें
National Unity Day

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

31 Oct 2026, 7:37 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / Guna Crime: जिस बेटे पर थी परिवार की जिम्मेदारी, उसका शव लेकर रेलवे ऑफिस पहुंचा परिवार, जाने क्यों

बड़ी खबरें

View All

गुना

मध्य प्रदेश न्यूज़

गुना में बगैर टिकिट पकड़ाए यात्री से टीटीई ने की मारपीट

Guna TTE Passenger Assault
गुना

25 लाख के भवन में 1 डॉक्टर नहीं ! नर्सिंग स्टाफ पर 150 मरीजों का जिम्मा, गुना में स्वास्थ विभाग का बड़ा जुगाड़

अस्पताल का फोटो, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
गुना

बीनागंज बायपास से कालापहाड़ तक 5 किलोमीटर में बुलडोजर एक्शन, 32 अवैध कब्जे तोड़े, 12 कट हटाए

Guna Highway Encroachment Removal
गुना

‘धांय धांय धांय…’, 12 बोर की बंदूक से सूनी कर दी चाची की मांग, गुना में भतीजे ने किसी की नहीं सुनी

क्राइम सीन, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
गुना

गुना में 500 रुपये में यूरिया की कालाबाजारी, एसडीएम ने सील कराया पालीवाल कृषि सेवा केन्द्र

Guna Urea Black Marketing
गुना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.