Guna Crime: जिस बेटे पर थी परिवार की जिम्मेदारी, उसका शव लेकर रेलवे ऑफिस पहुंचा परिवार, जाने क्यों

उन्होंने बताया कि, शनिवार को जिला अस्पताल में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया था। लेकिन, सुबह से ही मामले को लेकर एकत्रित हो रहे परिजन समेत समाज के लोग और मजदूर शव को वाहन में रखकर रेलवे परिसर स्थित रनिंग रूम के बाहर पहुंच गए, जहां शव रखकर प्रदर्शन करते हुए जमकर आक्रोश व्यक्त किया। पूरे मामले की गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। सूचना पर पहुंचे रेल अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन किया, तब कहीं जाकर 2 घंटे बाद परिजन किसी तरह माने और हंगामा शांत हुआ।