‘धांय धांय धांय…’, 12 बोर की बंदूक से सूनी कर दी चाची की मांग, गुना में भतीजे ने किसी की नहीं सुनी

सिरसी थाना क्षेत्र के सारेठा गांव में रविवार 25 अक्टूबर की रात करीब आठ बजे विजय सिंह यादव (40) अपने भतीजे शांतनु के साथ मोटरसाइकिल से खेत जा रहे थे। आरोप है कि रास्ते में भारत सिंह यादव और उसके बेटे विशाल ने उन्हें रोककर हमला कर दिया। पहले शांतनु पर वार कर उसे घायल किया, फिर विशाल ने अवैध 12 बोर की बंदूक से विजय सिंह के बाएं पैर में गोली मार दी। अधिक खून बहने से अस्पताल में उपचार के दौरान विजय सिंह की मौत हो गई। मृत विजय भाजपा जिला मंत्री वीर बहादुर सिंह के छोटे भाई थे। घटना में आरोपी और मृतक के बीच चाचा-भतीजे का रिश्ता सामने आया है। दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया है। परिवार का कहना है कि भतीजे ने चाची की मांग सूनी करी दी।