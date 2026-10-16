16 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

गुना

शनिवार को बिजली की महाकटौती, गुना के आधे से ज्यादा शहर में 5 घंटे गुल रहेगी बत्ती

Power Cut: मेंटनेस के नाम पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बंद रहेगी बिजली स्पलाई, आमजन के साथ सरकारी दफ्तर और अस्पताल भी होंगे प्रभावित।
2 min read
Google source verification

गुना

image

Shailendra Sharma

Oct 16, 2026

guna power cut

electricity cut 5 hours saturday affected areas list, एआई से बनाई गई प्रतीकात्मक तस्वीर (Source-Chatgpt)

Guna Power Cut: मध्यप्रदेश के गुना शहर में बिजली कंपनी शनिवार (17 अक्टूबर) को मेंटेनेंस के नाम पर शहर के बड़े हिस्से की बिजली सप्लाई पांच घंटे बंद रखेगी। सुबह 11 से शाम 4 बजे तक 220 केवी उपकेंद्र से जुड़े शहर के सभी जोन के 33 और 11 केवी फीडरों पर बिजली बंद रहेगी। इस दौरान कॉलोनियों, बाजारों, औद्योगिक क्षेत्रों और सरकारी कार्यालयों में भी बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी। कंपनी के अनुसार, 220 केवी उपकेंद्र गुना में 33 केवी मेन बस का कंडक्टर और डिस्क इंसुलेटर बदलने के लिए शटडाउन लिया जाएगा।

कॉलोनियों से बाजार तक असर

बिजली कटौती से भार्गव कॉलोनी, मटकरी कॉलोनी, गुरुनानक कॉलोनी, वर्धमान भवन, राधा कॉलोनी, छाबड़ा कॉलोनी, सोनी कॉलोनी, दुबे कॉलोनी, आदर्शनगर, हाउसिंग बोर्ड, साई सिटी, विद्यांचल कॉलोनी, विद्यार्थी नगर, श्रीराम कॉलोनी, गांधी नगर, पुरानी छावनी और बूढ़े बालाजी सहित कई रिहायशी इलाके प्रभावित होंगे। हाट रोड, नई सड़क, हनुमान चौराहा, लक्ष्मीगंज, बैजू चौराहा, जयस्तंभ चौराहा, सदर बाजार, सब्जी मंडी और नानाखेड़ी मंडी क्षेत्र में भी बिजली बंद रहेगी। इसके अलावा कुशमौदा गांव, नया औद्योगिक क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट नगर, बजरंगगढ़ बायपास, बजरंगगढ बायपास रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, विध्यांचल कॉलोनी, साईधाम पार्ट 2, विधार्थीनगर, गुर्जर कॉलोनी, पत्रकार, फुलवारी कॉलोनी, गोकुल सिंह का चक, ट्रांसपोर्ट नगर, चिंताहरण आदि क्षेत्र, बलवंत नगर, विकास नगर, शुक्ला कॉलोनी, खेडापति कॉलोनी, एवन कॉलोनी, गुप्ता कॉलोनी, सिद्धिविनायक हॉस्पिटल, गांधी नगर, पोल्ट्री फार्म नया औघौगिक क्षेत्र, बूढे बालाजी, पवन कॉलोनी, और मालपुर रोड के उपभोक्ताओं को भी कटौती का सामना करना पड़ेगा।

सरकारी दफ्तर और अस्पताल भी प्रभावित

कैंट क्षेत्र में बीएसएनएल कार्यालय, पुलिस लाइन, सिविल लाइन, पुलिस कंट्रोल रूम, कलेक्टर परिसर, एसपी कार्यालय, जिला न्यायालय, जिला पंचायत कार्यालय, पुराना और नया कलेक्ट्रेट, रेलवे स्टेशन तथा रेलवे कॉलोनी की बिजली आपूर्ति भी बंद रहेगी। सिद्धिविनायक अस्पताल सहित विभिन्न संस्थानों और कॉलोनियों पर भी असर पड़ेगा। बिजली कंपनी के सिटी एई के अनुसार, यह शटडाउन जरूरी तकनीकी कार्य के लिए लिया जा रहा है। उपभोक्ताओं को सुबह 11 से शाम 4 बजे तक बिजली के बिना काम चलाने की तैयारी रखनी होगी।

Rajgarh Accident: जिस बेटे को गोद में खिलाया, उसे आंखों के सामने खोया, गम से अंजान माता-पिता अस्पताल में भर्ती

ये भी पढ़ें
rajgarh accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

16 Oct 2026 09:53 pm

Published on:

16 Oct 2026 09:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Guna / शनिवार को बिजली की महाकटौती, गुना के आधे से ज्यादा शहर में 5 घंटे गुल रहेगी बत्ती

बड़ी खबरें

View All

गुना

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

गुना के क्राइस्ट स्कूल की फैंसी ड्रेस पर बवाल, ABVP के सवाल पर प्रबंधन ने दिया जवाब

School Fancy Dress Controversy
गुना

मध्य प्रदेश में शिक्षकों का बढ़ेगा काम, अटेंडेंस के बाद अब देना होगा बच्चों की पढ़ाई का हिसाब

Teacher Shortage
गुना

गुना में खाना बनाते वक्त फटा गैस सिलेंडर, छत का छप्पर उड़ा, परिवार ने भागकर बचाई जान

Guna Gas Cylinder Blast
गुना

गुना में एक ही परिवार में पसरा मातम: सड़क हादसे में चाचा-भतीजे की मौत, 4 बच्चों के सिर से उठा पिता का साया

Bhadaura Road Accident
गुना

गुना में वाहन चेकिंग के दौरान विवाद, चालान काटने पर SI को पीटा

guna vijaypur police station
गुना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.