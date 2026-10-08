गुना में वाहन चेकिंग के दौरान विवाद, चालान काटने पर SI को पीटा

Guna SI Assault During Vehicle Checking: मध्यप्रदेश के गुना जिले में एबी रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम से एक परिवार का विवाद हो गया। मामूली कहासुनी से शुरू हुए विवाद में बाइक सवार परिवार ने न सिर्फ पुलिस कर्मियों के साथ झूमाझटकी की बल्कि एसआइ के साथ भी मारपीट की बाइक छुड़ाकर ले गए। घटना में एसआइ के दाहिने हाथ, कमर में चोटें आई है। घटना विजयपुर थाने के ठीक सामने एबी रोड पर कोलुआ घूम की है। इस मामले में एसआइ ने फरियादी बनकर विजयपुर थाने में आरोपी बाइक चालक उसके भाई और मां के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, जानलेवा हमले सहित मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया है।