SI की बाइक से टक्कर के बाद 23 साल के युवक की मौत, गुना में हादसे के बाद बवाल

Guna SI Bike Accident: मध्यप्रदेश के गुना जिले के राघौगढ़ में हाइवे पर ग्रामीण युवक और विजयपुर पर थाने के सब इंस्पेक्टर की बाइक में आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसे में 23 वर्षीय आजाद सहरिया की मौत हो गई। सहरिया परिवार ने कार्रवाई और अन्य मांग को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर के पास हाईवे पर शव रखकर जाम लगा दिया, जिसके कारण ढ़ाई घंटे हाइवे पर दोनों तरफ सैकड़ों वाहनों की कतारें लग गईं। मौके पर पंहुचे एसडीएम अमित सोनी के लिखित आश्वासन के बाद परिजनों ने शव सड़क से हटाया।