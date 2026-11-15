41 साल तक सागर में जिस मंदिर में पूजा की, वहीं थमी पुजारी की सांसें; पट बंद करते ही गिर पड़े

परिजनों ने बताया कि करीब 41 साल पहले श्री गिरजेश्वर मंदिर की स्थापना हुई थी। तब से अनंतराम रिछारिया ही मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शी व अनंतराम के भतीजे ने बताया कि शनिवार को भजन-कीर्तन और आरती होने के बाद उन्होंने सभी को प्रसाद दिया और टीका लगाया था। इसके कुछ देर बाद मंदिर के पट बंद करते वक्त उनकी तबीयत बिगड़ी। अनंतराम के परिवार में पत्नी के अलावा तीन बेटियां व एक बेटा है। तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है और बेटा अभी अविवाहित है। रविवार को पोस्टमार्टम के बाद अनंतराम का गृहग्राम में अंतिम संस्कार किया गया। आशंका जताई जा रही है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है।