DRM की फटकार भी बेअसर, बीना स्टेशन पर सांड के पीछे 800 मीटर रेंगती रही महामना एक्सप्रेस

दरअसल स्टेशन पर मवेशियों को घूमते हुए आसानी से देखा जा सकता है। एक तो पहले ही ट्रेन लेट चल रही है और दूसरी ओर अब स्टेशन पर मवेशी के कारण भी करीब पांच से दस मिनट का समय खराब हो रहा है, जिससे ट्रेन के चालक भी परेशान हैं। भोपाल की ओर से चार नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही महामना एक्सप्रेस के आगे एक सांड आ गया, जो भोपाल एंड से इंजन के आगे चल रहा था और झांसी एंड तक इंजन के आगे से नहीं हटा।