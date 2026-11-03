मां सागर के अस्पताल में भर्ती, बेटी भोपाल में जिंदगी से लड़ रही, बीना की घटना ने झकझोरा

Sagar News :मध्य प्रदेश के सागर जिले के अंतर्गत आने वाले बीना थाना इलाके के ग्राम गोदना में पारिवारिक विवाद के चलते मां - बेटी को जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना में मां और बेटी गंभीर रूप से झुलस गईं। इसका आरोप महिला की देवरानी पर लगाया गया है। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। गंभीर हात में दोनों को बीना स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। मंगलवार को जहां से मां को 75 किलोमीटर दूर सागर जिला अस्पताल और बेटी को करीब 150 किलोमीटर दूर राजधानी भोपाल रेफर किया गया है। फिलहाल, गंभीर हालत में दोनों का उपचार जारी है।