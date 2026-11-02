बीना स्टेशन पर 15 अक्टूबर तक पूरा होना था प्लेटफॉर्म नंबर पांच का निर्माण, नहीं हो सका पूर्ण, अधूरे प्लेटफॉर्म पर ही शुरू कर दिया ट्रेनों का संचालन

बीना. रेलवे स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग का काम पूरा होने के दावों और धरातल की हकीकत में बड़ा अंतर नजर आ रहा है। करीब दो महीने तक प्री-टू-प्री इंटरलॉकिंग, प्री-इंटरलॉकिंग और नॉन-इंटरलॉकिंग के नाम पर ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा, लेकिन इसके बाद भी प्लेटफॉर्म निर्माण सहित कई काम अधूरे हैं। पांच नंबर प्लेटफॉर्म को 15 अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन एक नवंबर तक भी यहां काम जारी है। इसके बावजूद अधूरे प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।