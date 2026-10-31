MP Bus Tour Live : लग्जरी बस में सफर या यात्रियों की जान से खिलवाड़? किराया 5 गुना, सुविधा के नाम पर छलावा

बस की रफ्तार तेज थी, इसलिए 200 किलोमीटर का सफर 3 घंटे से कम समय में पूरा हो गया। बस झांसी निकल चुकी थी। जिन यात्रियों को झांसी उतरना था, वो बस के केबिन में पहुंच गए। बार-बार सहायक चालक से झांसी में रोकने को कहते रहे और वो पहले तो कहने लगा, अभी चुपचाप बैठो, आगे आएगा तो उतार देंगे। यात्री ने कहा, गूगल मैप के अनुसार झांसी निकल चुका है। लेकिन वो चालक खुद पर भरोसा करता था, न कि गूगल मैप पर। इस बीच हड़बड़ी में अधिकांश यात्री उठ गए। मुख्य चालक को उठाया गया। गूगल मैप पर देखकर यात्री ने कहा, यह रूट गलत है, आप ग्वालियर-दिल्ली के बजाय शिवपुरी जाने वाले मार्ग पर हो। तब तक बस झांसी से करीब 26 किलोमीटर आगे निकल चुकी थी। बस रोकी गई और फिर यूटर्न लेकर वापस झांसी की तरफ चले। इस गड़बड़ी ने इतना तो साफ कर दिया कि बस स्टाफ पर कोई नियंत्रण नहीं है, वह भी तब जब इसी कंपनी की बस के चालक ने आग लगने पर बस रोकने के बजाय यात्रियों से कहा था, मरते हो तो मर जाओ, बस नहीं रुकेगी।