सांस की तकलीफ, सीने में दर्द और एंबुलेंस का इंतजार… सागर में मालवाहक से बुजुर्ग को पहुंचाना पड़ा अस्पताल

मरीज के परिजन रामकिशन अहिरवार ने बताया कि, उनके द्वारा एंबुलेंस को कई बार काल किया गया, लेकिन, लंबे इंतजार के बाद भी एंबुलेंस नहीं आई। ड्यूटी पर मौजूद डाक्टरों ने भी एंबुलेंस को काल किया, पर उनके कहने के बाद भी एंबुलेंस नहीं आई। ऐसे में पिता की पीड़ा को देखते हुए मजबूरन उन्होंने लोडिंग ऑटो में ही ऑक्सीजन सिलेंडर रखकर ज़िला अस्पताल के लिए रवाना हुए। रामकिशन के अनुसार, ऑक्सीजन सिलेंडर अस्पताल से मिला था, लेकिन अस्पताल का कोई स्टाफ साथ में नहीं गया। रामकिशन ने बताया कि उसी के मालवाहक में एक अन्य मरीज को भी बुंदेलखंड मेडीकल कॉलेज रेफर किया था। उसे भी उसी साथ लेकर बुंदेलखंड मेडीकल कॉलेज छोड़ा।