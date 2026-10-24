बीना अस्पताल में बाहर से यूरिन जांच कराने पर भड़की कलेक्टर, लैब टेक्नीशियन को लगाई फटकार

बीना. सिविल अस्पताल का निरीक्षण शुक्रवार को कलेक्टर प्रतिभा पाल ने किया। निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं मिलने पर नाराजगी जताई। साथ ही व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए हैं।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर से गर्भवती महिला के परिजन ने यूरिन, सोनोग्राफी जांच बाहर से कराने की शिकायत की थी, जिसपर उन्होंने बीएमओ डॉ. संजीव अग्रवाल और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. नेहा कटारे को फटकार लगाई। इसके बाद लैब टेक्नीशियन रवि बौद्ध और जांच करने के लिए नियुक्त की गई साइंस हाउस एजेंसी के कर्मचारी को बुलाकर नाराजगी जताई। उन्होंने सीएमचओ देवेश पटैरिया को निर्देश दिए हैं कि पूरे मामले की जांच कर गलती पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करें। इस दौरान एक गर्भवती महिला का वजन, हीमोग्लोबिन कम होने के बाद भी जांच कार्ड पर हाईरिस्क प्रेगनेंसी नहीं लिखा था, जिसपर नाराजगी जताते हुए डॉक्टर को निर्देश दिए। उन्होंने प्रसूति वार्ड का निरीक्षण कर वहां भर्ती महिलाओं से खाना, उपचार आदि सुविधाओं पर चर्चा की। कलेक्टर ने अस्पताल की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए एसडीएम आशीष कुमार को निरंतर निरीक्षण करने के लिए कहा।