खुरई नगर पालिका क्षेत्र के 108 अवैध कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई की तैयारी, पुलिस को भेजी सूची

दरअसल नगरीय क्षेत्र और आसपास के इलाकों में अवैध कॉलोनियों का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। कुछ लोग किसानों को जमीन के बदले अधिक राशि देने का लालच देकर उनकी भूमि पर बिना वैधानिक अनुमति के प्लॉटिंग कर रहे हैं। सरकारी अनुमतियां लिए बिना आवासीय प्लॉट काटकर बेचे जा रहे हैं। इन प्लॉटों की कीमत भी सरकारी दरों से कई गुना अधिक बताई जा रही है। प्लॉट खरीदने के दौरान लोगों को सड़क, नाली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिया जाता है, लेकिन कॉलोनी विकसित होने के बाद व्यवस्थाएं नहीं मिलतीं। इसका खामियाजा अपनी मेहनत की कमाई लगाकर प्लॉट या मकान खरीदने वाले परिवारों को भुगतना पड़ता है। बारिश यह कॉलोनी नरक बन जाती हैं।