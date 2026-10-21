पासपोर्ट बनवाने जा रहे हैं तो सावधान! गंवा सकते हैं पूरी जमा-पूंजी, सागर में CBI ने जारी किया अलर्ट

Passport fraud alert: विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनवाना है तो जरा संभलकर। क्योंकि पासपोर्ट बनवाने की जल्दबाजी और जल्दी मंजूरी का लालच आपको ठगी के जाल में फंसा सकता है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में ठगों ने पासपोर्ट सेवाओं के नाम पर ठगी के कई तरीके अपना रखे हैं। कहीं फर्जी एजेंट तत्काल अपॉइंटमेंट और पासपोर्ट मंजूर कराने की गारंटी देकर अतिरिक्त रकम मांगते हैं। इसको लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने पासपोर्ट संबंधी धोखाधड़ी को लेकर एडवाइजरी जारी की है।