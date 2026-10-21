भोपाल में गरबा के लिए मंगवाए महंगे लहंगे, फोटो खिंचवाकर किया रिटर्न, कंपनियों ने बनाया नया प्लान

शहर के एमपी नगर, करोंद और हलालपुरा स्थित डिलीवरी हब इन दिनों रिटर्न पार्सल्स से पटे पड़े हैं। डिलीवरी एजेंट अभिनव सिंह के मुताबिक, नवरात्रि शुरू होते ही पारंपरिक आउट फिट्स की डिलीवरी में 60 फीसदी का भारी उछाल आया था, लेकिन त्योहार के तुरंत बाद इनमें से अधिकांश कपड़े तरह-तरह के बहाने बनाकर लौटा दिए गए। कई ग्राहकों ने कपड़ों की जगह रोजमर्रा के अन्य सामान तक ऑर्डर कर दिए। एजेंट अरबाज खान ने बताया कि सामान्य दिनों में जहां रोजाना मुश्किल दो-तीन रिटर्न पैकेट आते थे, वहीं इस सीजन में यह संख्या बढ़कर 10 से 12 तक पहुंच गई है। डिलीवरी बॉय राहुल शर्मा का कहना है कि इस्तेमाल किए गए कपड़ों को वापस भेजने से सेलर्स को दोहरा नुकसान झेलना पड़ रहा है।