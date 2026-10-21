भोपाल में 25 गुना महंगा इलाज, 4 रुपए का कैन्यूला मिल रहा 160 रुपए में, कंज्यूमेबल्स पर मुनाफे का खेल

Bhopal news: सरकार दवाओं के व्यापार मार्जिन सीमा तय कर रेट तो नियंत्रित कर रही है, लेकिन अस्पतालों में भर्ती मरीजों के इलाज में सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले कंज्यूमेबल्स के रेट पर नियंत्रण नहीं कर रही। इनकी एमआरपी कई गुना बढ़ाकर लिखी जा रही है। अस्पतालों में मरीजों को यह कंज्यूमेबल्स एमआरपी पर या लगभग 10% डिस्काउंट पर बेचे जा रहे हैं। 'स्वाथ्य' में मुनाफे के 'रावण' से मरीज लुट रहे हैं। इनके वास्तविक रेट और मरीजों को दिए जाने वाली कीमतों में 10 से 25 गुना तक मुनाफा कमाया जा रहा है।