Sagar Crime: तुम उससे बात क्यों करते हो !… कहकर युवक को कार में बैठाया, बालाजी मंदिर के पास मिला घायल

सोमवार को शान मुहम्मद पठान निवासी दयानंद वार्ड ने गोपालगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह एक्सीलेंस स्कूल के पास रेडियम नंबर प्लेट की दुकान संचालित करता है और उसका भांजा शेख अयान उसके साथ काम करता है। 19 अक्टूबर को दोपहर करीब डेढ़ बजे शेख अयान के पास समीर का फोन आया, जिसने उसे एक्सीलेंस स्कूल के गेट के पास बुलाया। जब फरियादी वहां पहुंचा, तो कार में आए समीर और उसके साथियों ने शेख अयान को जबरन गाड़ी में बैठाकर ले जाने का प्रयास किया। जब फरियादी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो आरोपियों ने गाड़ी नहीं रोकी, जिससे फरियादी के हाथ और जांघ में चोटें आईं। जिसके बाद बाइक से पीछा किया, लेकिन सफलता न मिलने पर उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई।