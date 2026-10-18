सागर में स्कूल की 200वीं वर्षगांठ के लिए 10वीं के अनमोल ने लिखा ‘एक्सीलेंस गीत’

Sagar Excellence School Song: कभी-कभी एक छोटा-सा अवसर किसी विद्यार्थी की छिपी हुई प्रतिभा को सामने ला देता है। कुछ ऐसा ही हुआ है मध्यप्रदेश के सागर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के कक्षा दसवीं के नेवी एनसीसी कैडेट अनमोल चौरसिया के साथ। 12 अक्टूबर की शाम करीब 5.30 बजे उसे विद्यालय के लिए एक गीत तैयार करने का जिम्मा मिला। अनमोल ने इसे केवल एक कार्य नहीं, बल्कि अपने विद्यालय के प्रति भावनाएं व्यक्त करने का अवसर माना। फिर शुरू हुआ शब्दों, विचारों और संगीत का ऐसा सिलसिला कि रात करीब 12 बजे तक उसने गीत तैयार कर भेज दिया। गाने के स्वर एआइ से दिए गए। एक्सीलेंस स्कूल की 200 वर्ष की गौरव गाथा पर यह गीत बनाया गया।