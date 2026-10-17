इंदौर में गरबा पंडाल में नाबालिग को धक्का देने वाले मंडल अध्यक्ष पर FIR, भाजपा ने थमाया नोटिस

घटना गुरुवार रात की है जिसका वीडियो शुक्रवार को सामने आया। वीडियो में गरबा उत्सव के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष गरबा पंडाल में एक नाबालिग बालिका से बहस करते और उसे धक्का देकर गरबा स्थल से भगाते नजर आ रहे हैं। वीडियो में कमल चौहान बालिका से कह रहे हैं कि ‘तू हट जा यहां से’ जिस पर बालिका उनसे कह रही है कि ये कैसे बात कर रहे हो आप ये ठीक नहीं है, बालिका पुलिस में शिकायत करन की बात भी कहती है। बताया गया है कि नाबालिग बालिका अपने परिजनों के साथ गरबा उत्सव में पहुंची थी, वो गरबा करना चाहती थी लेकिन उसे एंट्री नहीं दी गई, इसी कारण विवाद की स्थिति बनी।