बेटी के शव को घर लाने से पिता को रोका, गुना में पोस्टमार्टम रुम के बाहर किया अंतिम श्रृंगार

मूल रूप से बदरवास के रहने वाले पहलवान रजकर बीते कई वर्षों से गुना के घोसीपुरा क्षेत्र में किराए के मकान में रह रहे हैं। उनके साथ उनकी 31 साल की बेटी पूजा और उसके तीन बच्चे भी रहते थे। पूजा की शादी इंदौर में रहने वाले राकेश लश्करी के साथ हुई थी, लेकिन पूजा को कैंसर होने के बाद पति ने उसे घर से निकाल दिया था जिसके बाद से पूजा बच्चों के साथ पिता के साथ गुना में किराए के मकान में रह रही थी। कैंसर की बीमारी से पीड़ित पूजा की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।