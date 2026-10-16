समोसा लेने गया पिता, रातभर नहीं लौटा, कटनी में इंतजार करती रहीं मां-बेटियां, सुबह होते ही उजड़ा परिवार

पति की मौत के बाद दुर्गा पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। वह नौवें महीने की गर्भवती बताई जा रही है। परिवार में पहले से दो बेटियां और एक बेटा हैं। पंजाब से लौटते समय बेटा अपनी बुआ के यहां ही रह गया था। अब उसे भी पिता के अंतिम दर्शन के लिए कटनी बुलाया जा रहा है। पति की मौत के सदमे के बीच दुर्गा को अपने तीनों बच्चों और जन्म लेने वाले बच्चे के भविष्य की चिंता सता रही है। परिवार के सामने अब बच्चों की परवरिश और जीवनयापन की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। घटना की सूचना मिलने पर जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने मर्ग प्रकरण दर्ज कर मामले को जांच में लिया है। युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसकी पड़ताल की जा रही है।