Katni: सुबह 7:30 बजे डॉक्टरों ने बताया मृत, घर पहुंचते ही रोने लगा नवजात, भागे-भागे पहुंचे परिजन

Katni baby miracle: मध्य प्रदेश के कटनी जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है। जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बरही से चिकित्सा व्यवस्था को हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां डॉक्टरों ने जिस नवजात बालक को मृत घोषित कर दिया था लेकिन कुछ समाय बाद नवजात को परिजन घर लेकर पहुंचे तो वह रोने लगा। बच्चे की किलकारी सुनते ही परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ देर पहले तक परिवार में पसरा मातम अचानक खुशियों में बदल गया।