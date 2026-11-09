कटनी कलेक्टर ने हाथ जोड़कर लोगों से मांगी माफी, जानें पूरा मामला

घटना में जिन लोगों की मौत हुई है उनमें 77 वर्षीय पूरन अग्रवाल, उनकी पत्नी चंद्रकला (74), बहू पूनम, नातिन आर्या (14), अन्वी (6) और दो माह का मासूम शामिल है। हादसे में परिवार के दो सदस्य रितेश अग्रवाल और उनकी भाभी किसी तरह सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। इस घटना के बाद पूरे बरही नगर में मातम पसरा हुआ है। वहीं इस घटना के वक्त दमकल व्यवस्था और आपातकालीन तैयारियों पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। आरोप है कि नगर परिषद बरही का दमकल वाहन घटना के करीब एक घंटे बाद मौके पर पहुंचा और उसका भी पाइप फटा हुआ था, जिसके कारण आग बुझाने में परेशानी हुई।