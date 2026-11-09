Katni Fire: 2 माह के बच्चे को आखिरी सांस तक सीने से लगाए रही मां, सीढ़ियों पर प्लास्टिक सामानों से भड़की आग

Katni Fire: कटनी में दीपावली पर दर्दनाक हादसा हुआ। यहां के बरही इलाके में देर रात आग लग गई जिससे एक परिवार के 6 लोग जिंदा जल गए। घटना वार्ड क्रमांक 11 में रहनेवाले 77 वर्षीय पूरन अग्रवाल के घर में घटी। उनके तीन मंजिला मकान में दीपावली की रात करीब 12 बजे नीचे से आग लगी और ऊपर पहुंच गई जहां पूरा परिवार रह रहा था। बताया जा रहा है कि सीढ़ियों पर रखे प्लास्टिक सामानों से आग भड़क गई थी। ऊपर के एक कमरे में ​पूरन अग्रवाल की बहू पूनम भी थी। वह खुद घिर गई पर अपने 2 माह के बच्चे को नहीं छोड़ा, सीने से चिपटाए रखा। दमकलकर्मियों ने आग बुझाने के बाद जब उन्हें निकाला तो मासूम बच्चे का शव अपनी मां के शव से लिपटा ही मिला। सीएम मोहन यादव ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।