पारंपरिक खेती के साथ नई फसलों पर जोर, कटनी के किसानों की तारीफ में क्या बोले सीएम मोहन यादव?

Katni News :मध्य प्रदेश में 'कृषक कल्याण वर्ष-2026' के अंतर्गत आयोजित कटनी में बुधवार को 'बलराम कृषि महोत्सव' का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इंदौर से वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों से संवाद किया और खेती में नए प्रयोगों को अपनाकर आमदनी बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश भी दिया। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि, राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है। सरकार का संकल्प किसानों को उपज का उचित मूल्य, बेहतर सिंचाई सुविधाएं और समृद्धि के नए अवसर मुहैय्या कराना है।