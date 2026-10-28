28 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कटनी

पारंपरिक खेती के साथ नई फसलों पर जोर, कटनी के किसानों की तारीफ में क्या बोले सीएम मोहन यादव?

Balaram Krishi Mahotsav : कृषक कल्याण वर्ष-2026 के तहत कटनी में आयोजित कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती, कोदो-कुटकी उत्पादन और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर, किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

कटनी

image

Mohammad Faiz Mubarak

Updated: 28 Oct 2026, 6:13 PM IST

Balaram Krishi Mahotsav

बलराम कृषि महोत्सव से वर्चुअली जुड़े सीएम मोहन यादव (फोटो सोर्स: @DrMohanYadav51)

Katni News :मध्य प्रदेश में 'कृषक कल्याण वर्ष-2026' के अंतर्गत आयोजित कटनी में बुधवार को 'बलराम कृषि महोत्सव' का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इंदौर से वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों से संवाद किया और खेती में नए प्रयोगों को अपनाकर आमदनी बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ने का संदेश भी दिया। कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि, राज्य सरकार किसानों के साथ खड़ी है। सरकार का संकल्प किसानों को उपज का उचित मूल्य, बेहतर सिंचाई सुविधाएं और समृद्धि के नए अवसर मुहैय्या कराना है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कटनी जिले में खेती के क्षेत्र में हो रहे बदलावों का उल्लेख करते हुए किसानों की तारीफ में कहा कि, यहां के किसान पारंपरिक खेती के साथ-साथ नई फसलों को भी अपना रहे हैं। जिले में प्राकृतिक खेती, कोदो - कुटकी उत्पादन और जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। खेती के इन विकल्पों से किसानों को नई संभावनाएं मिल सकती हैं और वो अपनी आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में नवाचार भी कर सकते हैं।

एमपी बनेगा देश का बड़ा इकोनॉमिक सेंटर! भोपाल-इंदौर के बीच 1 लाख करोड़ के औद्योगिक विकास की तैयारी

ये भी पढ़ें
Urban Growth Conclave 2.0

सिंचाई से लेकर कृषि आधारित उद्योगों के विकास पर जोर

बलराम कृषि महोत्सव के जरिए प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण और कृषि विकास से जुड़ी कई प्राथमिकताओं को रेखांकित किया है। इनमें साल 2028-29 तक 100 लाख हेक्टेयर इलाके में सिंचाई का टारगेट, कृषि उत्पादन के नए आयाम, किसानों को उचित मूल्य और आर्थिक संबल जैसे मुद्दे शामिल हैं।

सरकार का दावा

सरकार की ओर से किए दावे के अनुसार, किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत पात्र किसानों को सालाना 12 हजार रुपए की सहायता देने, 10 हॉर्सपावर तक के कृषि पंपों के लिए ऊर्जा सहायता के साथ साथ किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण उपलब्ध कराने जैसे प्रावधानों को भी प्रमुखता दी गई है।

डेयरी क्षेत्र में भी विस्तार पर जोर

वहीं, डेयरी क्षेत्र के विस्तार, पशुपालकों को सहकारी समितियों से जोड़ने, कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन और कृषि निर्यात बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। सरकार का मानना है कि, खेती को अधिक लाभकारी बनाते हुए किसानों को उत्पादन, प्रसंस्करण और बाजार तक बेहतर अवसर मिल सकें।

कटनी के किसानों के लिए खास है महोत्सव

मुख्यमंत्री यादव ने किसानों के हित में उचित मूल्य, सिंचाई सुविधाओं और समृद्धि के मौकों को सरकार की प्राथमिकता बताया। कटनी में आयोजित महोत्सव किसानों को खेती की नई संभावनाओं, वैकल्पिक फसलों और आधुनिक कृषि पद्धतियों के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खास माना जा रहा है।

सीधी में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सड़क पर उतरी युवा कांग्रेस, पुलिस ने वाटर कैनन चलाकर रोका

ये भी पढ़ें
Youth Congress Protest

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

28 Oct 2026, 6:13 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / पारंपरिक खेती के साथ नई फसलों पर जोर, कटनी के किसानों की तारीफ में क्या बोले सीएम मोहन यादव?

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अर्नब तूफान का असर: कटनी में बदला मौसम, बूंदाबांदी से बढ़ी किसानों की चिंता

katni rain
कटनी

भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष चमनलाल आनंद के घर और फर्म पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड

Income Tax Raid
कटनी

Katni Crime: PM Modi की मिठाई खिलाते AI फोटो दिखाकर जीता भरोसा, कमीशन के लालच देकर खाली किया बैंक खाता

pm modi ai photo cyber fraud truck owner lost 55 thousand rupees
कटनी

कटनी में दोस्तों के साथ गए मासूम की घर लौटी मौत की खबर, खेलने-कूदने की उम्र में छोड़ गया दुनिया

Deori Kala
कटनी

‘विजयराघवगढ़ में माफिया विधायक का राज’, संजय पाठक पर जीतू पटवारी का सीधा हमला

jitu patwari sanjay pathak
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.