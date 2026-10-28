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एमपी बनेगा देश का बड़ा इकोनॉमिक सेंटर! भोपाल-इंदौर के बीच 1 लाख करोड़ के औद्योगिक विकास की तैयारी

Urban Growth Conclave 2.0 : इंदौर में अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 में CM मोहन यादव ने भोपाल-इंदौर के बीच 1 लाख करोड़ के औद्योगिक रोडमैप की बात कही।
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इंदौर

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Mohammad Faiz Mubarak

Updated: 28 Oct 2026, 1:41 PM IST

Urban Growth Conclave 2.0

कार्यक्रम को संबोधित करते सीएम मोहन यादव (फोटो सोर्स: Patrika)

Indore News : मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर में आयोजित अर्बन ग्रोथ कॉन्क्लेव 2.0 का शुभारंभ सोलर राउंड टेबल से हो गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीप् प्रज्वलित कर आयोजन की शुरुआती की। इसके बाद अपने संबोधन में प्रदेश के विकासके लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

मपख्यमंत्री यादव ने कहा कि, भोपाल से इंदौर के बीच एक लाख करोड़ का औद्योगिक रोडमैप बनेगा। ये देश के मुख्य इकोनॉमिकल केंद्र के रूप में स्थापित होगा। अधिकतर बड़े देशों के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने की योजना पर काम हो रहा है। सीएम ने कहा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास करोड़ों के मकान थे लेकिन मकान के दस्तावेज नहीं थे। वो लोग लोन नहीं ले पाते थे, व्यापार नहीं कर पाते थे। सरकार ने उन्हें निःशुल्क रजिस्ट्री करके दी। मध्यप्रदेश धार्मिक पर्यटन में भारत का मुख्य केंद्र बनता जा रहा है। दुनियाभर के होटल इंडस्ट्री के बड़े ब्रांड मध्यप्रदेश में आ चुके हैं।

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28 Oct 2026, 1:41 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / एमपी बनेगा देश का बड़ा इकोनॉमिक सेंटर! भोपाल-इंदौर के बीच 1 लाख करोड़ के औद्योगिक विकास की तैयारी

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