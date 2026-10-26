Indore Woman Falls: ‘बेटी की डेडबॉडी ले जाइए…’, 1100 किमी. दूर पुलिस ने किया फोन, मां ने आने से किया इंकार

तेजाजी नगर थाना प्रभारी देवेन्द्र मरकाम ने बताया कि पलाश परिसर की आठवीं मंजिल से युवती के गिरने की सूचना मिली थी। स्थानीय रहवासी उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जांच में पता चला कि युवती मूल रूप से उत्तराखंड के चमोली की रहने वाली थी। पुलिस ने 1100 किमी. दूर परिजनों से संपर्क कर घटना की जानकारी दी, लेकिन उसकी मां ने इंदौर आने से इनकार कर दिया। इसके बाद वैधानिक प्रक्रिया के तहत पोस्टमार्टम कराया गया। इस पूरे मामले के बारे में पुलिस का कहना है कि परिवार भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अब पोस्टमार्टम और कई लोगों के पूछताछ के बाद ही सच सामने आएगा।