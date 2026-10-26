Tiger Shroff firing: 390 किमी. दूर से 3 अवैध हथियार, 10 कारतूस बरामद, अनिल पंडित गैंग से हैं प्रांजल के लिंक

टाइगर पर हमले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में प्रांजल का नाम सामने आया था। मुंबई क्राइम ब्रांच ने शनिवार को उसे इंदौर से गिरफ्तार किया था। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि प्रांजल का संबंध अनिल पंडित गैंग के कुणाल से है। कुणाल को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी है। उसी से पूछताछ के दौरान प्रांजल के बारे में जानकारी मिली थी। पुलिस के मुताबिक, प्रांजल विभिन्न मोबाइल एप्लिकेशन और फोन के जरिए अनिल पंडित व गैंग के अन्य सदस्यों के संपर्क में था। आरोप है कि वह गोलीबारी करने वाले आरोपियों को हथियार उपलब्ध कराने में मदद करता था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि हथियारों की व्यवस्था और फायरिंग की साजिश में उसकी वास्तविक भूमिका क्या थी।