ड्राइवर की पत्नी के नाम कराई ‘2.50 करोड़’ की जमीन, हेड-कॉन्स्टेबल फिरोज की मुश्किलें बढ़ी, इंदौर में पड़ताल जारी

Indore news: पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के हवलदार फिरोज के यहां लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद शुरू हुई पड़ताल में अब दूसरे लोगों के नाम पर संपत्तियां खरीदने के मामले भी सामने आ रहे हैं। जांच के दौरान फिरोज के ड्राइवर की पत्नी रानू का नाम सामने आया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उसके नाम पर जमीन की रजिस्ट्री कराई गई थी। अब लोकायुक्त की टीम यह पता लगा रही है कि उसके नाम पर पहले भी कितनी संपत्तियों की रजिस्ट्री हुई हैं और इन सौदों में निवेश कितना था। जांच से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक टीम को आशंका है कि फिरोज ने अपनी संपत्तियों को सीधे अपने नाम पर दर्ज कराने के बजाय अधीनस्थ कर्मचारियों या आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के नाम पर जमीन खरीदी हो सकती है।