ब्लॉक हो चुकी थीं बाबा की दिल की नसें, कई गंभीर रोगों से ग्रस्त हुए 85 साल के आसाराम

Asaram : नाबालिग से रेप केस में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम इन दिनों पैरोल पर बाहर हैं। वे उज्जैन के आश्रम में रह रहे हैं जहां उनकी तबीयत खराब हो गई। आसाराम को सीने में दर्द की शिकायत है। इसके कारण वे पंचकर्म कराने धन्वंतरि आयुर्वेदिक अस्पताल नहीं जा पाए। आसाराम अब 85 साल के हो गए हैं। बढ़ती आयु के साथ ही उनका शरीर भी कमजोर होते जा रहा है। 2 साल पहले आसाराम की दिल की नसें 95 प्रतिशत तक ब्लॉक हो चुकी थीं जिसके बाद उन्होंने एंजियोग्राफी कराई। उन्हें कई अन्य गंभीर रोग भी हैं। आसाराम खून की कमी, सिरदर्द व कमर दर्द से भी परेशान हैं। इनसे निजात पाने के लिए इलाज भी करा रहे हैं।