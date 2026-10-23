सेमीकंडक्टर समिट-2026: इंदौर में 1200 करोड़ निवेश करेगी लालवाला इंडस्ट्रीज़, CM मोहन यादव से हुई चर्चा

Indore News:मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को नई रफ्तार देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को सूबे के इंदौर में स्थित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित दो दिवसीय 'मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर समिट-2026' के पहले दिन निवेशकों के साथ वन-टू-वन बैठकें कीं। इस दौरान लालवाला इंडस्ट्रीज़ के प्रतिनिधि सौरभ हरिवदन लालवाला और सिद्धार्थ लालवाला ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव से मुलाकात कर इंदौर में 1200 करोड़ रुपये के निवेश का बड़ा प्रस्ताव रखा।