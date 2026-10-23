सेमीकंडक्टर समिट-2026: इंदौर में 1200 करोड़ निवेश करेगी लालवाला इंडस्ट्रीज़, CM मोहन यादव से हुई चर्चा

जानकारी लेते सीएम मोहन यादव (फोटो सोर्स: Patrika)
Indore News:मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन को नई रफ्तार देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार को सूबे के इंदौर में स्थित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित दो दिवसीय 'मध्य प्रदेश सेमीकंडक्टर समिट-2026' के पहले दिन निवेशकों के साथ वन-टू-वन बैठकें कीं। इस दौरान लालवाला इंडस्ट्रीज़ के प्रतिनिधि सौरभ हरिवदन लालवाला और सिद्धार्थ लालवाला ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव से मुलाकात कर इंदौर में 1200 करोड़ रुपये के निवेश का बड़ा प्रस्ताव रखा।
समिट में लालवाला इंडस्ट्रीज़ ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को बताया कि, प्रस्तावित योजना के तहत कंपनी आगामी पांच वर्षों में इंदौर में 1200 करोड़ रुपए का चरणबद्ध निवेश कर एक अत्याधुनिक विनिर्माण इकाई स्थापित करेगी। इस परियोजना के जरिए प्रदेश में 300 कुशल और तकनीकी युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।
बैठक में कंपनी ने इंदौर में माइक्रोवेव और रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) जनरेटर और गैलियम नाइट्राइड (GaN) डिवाइस के निर्माण की विस्तृत कार्ययोजना साझा की। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से प्रदेश में उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षमता का तेजी से विस्तार होगा और सेमीकंडक्टर उद्योग की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति शृंखला को मजबूती भी मिलेगी।
गुजरात के सूरत में स्थित लालवाला इंडस्ट्रीज़ सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग (ESDM) क्षेत्र की अग्रणी कंपनी है। कंपनी 2450 मेगाहर्ट्ज (MHz) के हाई-पावर सॉलिड-स्टेट माइक्रोवेव जनरेटर बनाती है, जिनका उपयोग सेमीकंडक्टर चिप निर्माण में एचिंग और डिपॉजिशन उपकरणों में किया जाता है। इसके अलावा, कंपनी सेमीकंडक्टर पैकेजिंग के लिए सिरेमिक और प्लास्टिक पैकेज, प्रोसेस गैस और केमिकल्स की आपूर्ति में भी सक्रिय है। प्रदेश में कंपनी इस इकाई के जरिए अपना पहला कदम रखेगी।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने लालवाला इंडस्ट्रीज़ के निवेश प्रस्ताव का स्वागत करते हुए राज्य शासन की तरफ से हरसंभव सहयोग, सुगम प्रक्रिया और जरूरी अधोसंरचना मुहैय्या कराने का आश्वासन दिया है। साथ ही, सीएम ने कंपनी के नेतृत्व को जनवरी 2027 में प्रस्तावित आगामी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सहभागिता के लिए आमंत्रित किया है।
बड़ी खबरेंView All
इंदौर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग