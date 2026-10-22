शीतला माता मंदिर हादसा: मृतकों के परिजन को मिलेगी नौकरी, मंदिर समिति उठाएगी शादी का खर्च

Gwalior News :मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित शीतला माता मंदिर हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के शोकाकुल परिवारों के लिए नगर निगम परिषद और मंदिर प्रबंधन द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। बता दें कि, नगर निगम परिषद ने हादसे में जान गवाने वाले श्रद्धालुओं के परिवार के एक सदस्य को नगर निगम में आउटसोर्सिंग पर नौकरी दी जाएगी। वहीं, शीतला माता मंदिर प्रबंधन ने घोषमा की है कि, वो हादसे में जान गवाने वाले या घायलों की बेटी की शादी का खर्च उठाएंगे।