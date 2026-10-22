ग्वालियर निगम परिषद में गूंजा शीतला माता मंदिर हादसे का मुद्दा, पुलिस प्रशासन पर लगे गंभीर आरोप

नगर पालिक परिषद में आयोजित बैठक के दौरान पार्षद रेखा त्रिपाठी और नेता प्रतिपक्ष हरिपाल ने पुलिस प्रशासन पर इस पूरे घटनाक्रम के दौरान लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि, जिस स्थान पर कोई इंसान साइकिल लेकर नहीं पहुच सकता, वहां तक एक ट्रक चालक कैसे आ गया। क्या उसे काफी दूर पहले ही नहीं रोका जाना चाहिए था? घटना को लेकर निगम के नेता प्रतिपक्ष हरिपाल ने मांग की है कि, इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लापरवाही बरतने वाले अफसरों से लेकर कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य के लिए ये घटना जिम्मेदारों के सामने सबक बन सके।