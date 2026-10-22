कांग्रेस विधायक सड़क हादसे में घायल, अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर

Rajgarh News : मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले की सुसनेर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक भेरूसिंह बापू गुरुवार को सड़क हादसे में घायल हो गए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार, हादसा उस समय हुआ, जब विधायक भेरूसिंह अपनी कार से चौमहला की ओर जा रहे थे। इसी दौरान एक स्कूटी सवार शख्स उनके सामने आ गया, जिससे दोनों वाहनों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के दौरान विधायक भेरूसिंह को गर्दन समेत शरीर में कई चोटें आई है। फिलहाल, उन्हें उपचार के लिए राजस्थान के चौमहला स्थित अस्पताल ले जाया गया है।