‘बेटा जल्दी लौटना’… परिवार कर रहा था बच्चों का इंतजार लौटी अर्थियां, कटनी में एक साथ बुझे घर के 3 चिराग

Katni News :मध्य प्रदेश के कटनी जिले में स्थित सिजहरा गांव में दशहरे के उत्सव की खुशियां उस समय मातम में बदल गईं, जब देखकर घर लौट रहे तीन युवकों की खुशियां रास्ते में ही मातम में बदल गईं। बरही थाना क्षेत्र के ग्राम पड़रिया के पास बुधवार रात करीब 10 बजे अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की खबर गांव पहुंचते ही परिजनों में चीख-पुकार मच गई। एक साथ तीन युवकों की मौत से सिजहरा गांव में शोक की लहर है।