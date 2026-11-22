Katni News :मध्य प्रदेश के कटनी जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को कुछ ही घंटों के दौरान हुए दो अलग - अलग सड़क हादसों में तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई गै, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। एक के बाद एक हुए इन हादसों ने जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बता दें कि, हादसों के बाद दोनों घटनास्थलों पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और एकाएक लोगों के बीच शोक का माहौल बन गया।