Katni News : मध्य प्रदेश के कटनी जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन शुरू होने से पहले ही प्रशासन ने अवैध रूप से धान का भंडारण और परिवहन करने वाले व्यापारियों, बिचौलियों के साथ - साथ दलालों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर गठित उड़नदस्ता दल लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में रीठी तहसील के ग्राम मोहास में एक व्यापारी के परिसर से 179 क्विंटल अवैध रूप से भंडारित धान जब्त किया गया है।