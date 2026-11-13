Katni Accident News: अंतिम संस्कार में शामिल होकर लौट रहा था परिवार, पिता-पुत्र की मौत, मां की हालत गंभीर

डोकरिया गांव के रहने वाले 40 वर्षीय दिलीप तिवारी अपने पिता विश्वनाथ तिवारी व मां के साथ बाइक से सिहोरा में एक रिश्तेदार के यहां हुई गमी में गए थे। वहां से लौटते वक्त शुक्रवार शाम करीब 6 बजे बरही थाना क्षेत्र के परसवारा गांव के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक ने उनकी बाइक को सामने से टक्कर मार दी। भिड़ंत इतनी भीषण थी कि दिलीप तिवारी को गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों ने तुरंत दिलीप तिवारी और उनके घायल माता-पिता को अस्पताल पहुंचाया।