Shahdol Crime: 6 महीने की प्रेग्नेंट प्रेमिका ने शादी की जिद पकड़ी, प्रेमी ने किया इनकार तो थाने पहुंचा मामला

Shahdol Pregnant Woman Marriage Dispute: मध्यप्रदेश के शहडोल जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 6 महीने की गर्भवती युवती पर पुलिस ने उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। प्रेमी शादी करने से इंकार कर रहा है जबकि प्रेमिका अपने व अपने होने वाले बेटे के भविष्य की खातिर प्रेमी से शादी की जिद पर अड़ी हुई है। उसने अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ थाने पहुंचकर इंसाफ की गुहार लगाई है। दोनों की पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी और फिर दोस्ती व प्यार तक पहुंची थी।