Shahdol News: ‘जरूरत पड़ेगी तो आ जाऊंगा…’ कहकर निकले ASI, सुबह स्टाफ ने खिड़की से झांका तो बिस्तर पर मिला शव

मिली जानकारी के अनुसार, ASI कैलाश मिश्रा (60) रात से ही अस्वस्थ थे। वह सुबह ही जिला चिकित्सालय से इलाज कराकर लौटे थे। जानकारी के अनुसार एएसआई कैलाश मिश्रा कोतवाली थाना में पदस्थ थे। उनकी ड्यूटी डायल 112 में थी। रात में उनका स्वास्थ्य खराब होने पर डायल 112 के अपने अन्य साथियों को बुलाकर जिला चिकित्सालय इलाज के लिए गए थे। प्राथमिक इलाज के बाद एएसआई मिश्रा ने अस्पताल के स्टाफ से कहा था कि- जरुरत पड़ेगी तो मैं दोबारा आ जाऊंगा। अभी मुझे घर जाने दीजिए। प्राथमिक उपचार और दवा लेने के बाद सुबह 5.30 बजे घर लौट आए थे।