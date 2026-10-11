रेस्ट हाउस के पास से बातों में फंसाकर घर ले जाती थी महिला, भिंड में पकड़ाई हनीट्रैप गैंग

घर में मौजूद गैंग के दूसरे सदस्यों ने मौका पाते ही बुजुर्ग की वीडियो बना लिया। इसके बाद शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का खेल। गैंग के सदस्यों ने वीडियो वायरल करने, दुष्कर्म और एससी-एसटी एक्ट में फंसाने तथा जान से मारने की धमकी देकर पांच लाख रुपये की मांग की। डर के कारण पीड़ित ने दो घंटे के अंदर ही एक लाख रुपये दे दिए, फिर भी आरोपी लगातार पैसों के लिए धमका रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दो महिला और दो पुरुषों के खिलाफ केस दर्ज किया। मुखबिर की सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने रेस्ट हाउस के पास से एक महिला और एक पुरुष आरोपी को धर दबोचा।