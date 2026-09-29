भिंड में पुरानी बसों को किया पेंट, ‘नई’ बताकर सुगम परिवहन सेवा का उद्घाटन, असली के लिए 2 महीने करना होगा इंतजार

सुगम परिवहन सेवा का उद्घाटन 25 सितंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना कर किया। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के तहत भिंड से भी बसों को चालू किया जाना था। इसके लिए प्रशासन की अनुबंधित एजेंसी से बस मंगाईं तो उन्होंने आनन फानन में पुरानी बसों का रंग रोहन करवाकर भेज दिया। उद्घाटन के बाद दोनों ही बसों को स्टैंड पर खड़ा किया गया है। दरअसल अनुबंधित एजेंसी के संचालक के अनुसार जो बसें संचालित होना है वह अभी तक तैयार होकर नहीं आ पाई है और उन्हें दो माह का समय लगेगा। लंबे समय से यात्री इस सेवा के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।