27 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भिंड

Bhind News: राखी से एक दिन पहले… 75 किमी दूर से आई लोकायुक्त टीम ने पटवारी को रिश्वत लेते पकड़ा

Patwari Bribe: नामांतरण के नाम पर किसान से 30 हजार रुपये रिश्वत मांग रहा था पटवारी, 10 हजार रुपये में तय हुआ सौदा, 5 हजार रुपये की पहली किस्त लेते ही पकड़ा गया।
2 min read
Google source verification

भिंड

image

Shailendra Sharma

Aug 27, 2026

bhind bribe

patwari caught taking bribe lokayukta action land mutation, लोकायुक्त के शिकंजे में रिश्वतखोर पटवारी संजय बघेल (Source- Patrika)

Bhind Patwari Bribe: मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त (Lokayukta Action) रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत (Bribe) लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला मध्यप्रदेश के भिंड जिले का है जहां ग्वालियर लोकायुक्त की टीम ने राखी से एक दिन पहले पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों पकड़ा है।

किसान से नामांतरण के बदले मांगी रिश्वत

भिंड के मेहगांव के सरसेड गांव के रहने वाले किसान राघवेन्द्र बघेल ने 20 अगस्त को ग्वालियर लोकायुक्त कार्यालय में मेहगांव के हल्का सिमार के पटवारी संजय बघेल के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में फरियादी किसान ने बताया कि उसने पत्नी के नाम अपने गांव में तीन माह पूर्व ढाई बीघा जमीन खरीदी थी। जमीन का नामांतरण करवाने के लिए पटवारी संजय बघेल के पास पहुंचे, तो पटवारी ने पहले कागजी खामियां गिना दीं। चक्‍कर काटने के बाद पटवारी ने कहा कि नामांतरण हो जाएगा, लेकिन उसके लिए 30 हजार रुपए का खर्चा आएगा। इसके बाद राघवेंद्र के मना करने पर पटवारी ने 10 हजार रुपए में नामांतरण करने की बात कही।

लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को रंगहाथों पकड़ा

लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर गुरुवार को रिश्वत की पहली किस्त के तौर पर 5 हजार रुपये देने के फरियादी राघवेन्द्र बघेल को रिश्वतखोर पटवारी संजय बघेल के पास भेजा। पटवारी ने बीटीआइ रोड स्थित अपने घर के पास एक दुकान पर फरियादी को बुलाया और वहां पर जैसे ही रिश्वत के 5 हजार रुपये लिए तो सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया।

चार घंटे चली कार्रवाई

आरोपी पटवारी को हिरासत में लेने के बाद लोकायुक्त की टीम ने उसके हाथ से पांच हजार रुपये के नोट बरामद किए और जब पटवारी के हाथ धुलवाए तो हाथों से रंग निकला। लोकायुक्‍त की टीम ने कार्रवाई की पूरी वीडियोग्राफी की। इसके बाद पटवारी को कार्रवाई के लिए मेहगांव रेस्ट हाउस ले जाया गया, जहां मामला दर्ज किया गया। लोकायुक्‍त टीम में टीआइ उपेंद्र दुबे, अभिषेक वर्मा, प्रधान आरक्षक हेमंत शर्मा, देवेंद्र पवैया, जसवंत शर्मा, मनोज, आरक्षक प्रशांत, सुनील सहित 15 सदस्‍यीय टीम मौजूद रही।

Satna News: 50 किमी दूर से आई लोकायुक्त टीम, सहकारी बैंक सीईओ को 96,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा

ये भी पढ़ें
satna lokayukta action

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

27 Aug 2026 04:57 pm

Published on:

27 Aug 2026 04:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhind / Bhind News: राखी से एक दिन पहले… 75 किमी दूर से आई लोकायुक्त टीम ने पटवारी को रिश्वत लेते पकड़ा

बड़ी खबरें

View All

भिंड

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bhind News: रेलवे में नौकरी का सपना रह गया अधूरा… पेट में दर्द उठा तो भाजपा मंडल अध्यक्ष के पास पहुंचा ‘विश्वास’, फिर वापस नहीं लौटा

bjp mandal president wrong treatment railway exam youth
भिंड

भिंड में नेशनल हाईवे 719 पर हुई दुर्घटना से सीएम मोहन यादव भी दुखी, मदद के निर्देश दिए

cm mohan yadav
भिंड

bhind news : बेटी का शव देख पूरा गांव रोया पर नहीं पसीजी मां, मासूम को मारने का नहीं दिखा कोई अफसोस

बालिका सृष्टि दौहरे
भिंड

Bhind news: e-KYC नहीं कराई तो हो जाएं तैयार ! कमर्शियल में शिफ्ट होगा घरेलू गैस कनेक्शन

Domestic gas connection: घरेलू गैस कनेक्शन होगा कमर्शियल (Photo Source - Patrika)
भिंड

भिंड में भीषण हादसे में एक की मौत, कई गंभीर, नेपाल से आ रही बस का ड्राइवर केबिन में फंसा

नेपाल से बेंगलुरु जा रही बस की ट्रक से जोरदार टक्कर में एक महिला की मौत, ओवरटेक करते समय हुआ हादसा
भिंड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.