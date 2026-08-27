Bhind News: राखी से एक दिन पहले… 75 किमी दूर से आई लोकायुक्त टीम ने पटवारी को रिश्वत लेते पकड़ा

भिंड के मेहगांव के सरसेड गांव के रहने वाले किसान राघवेन्द्र बघेल ने 20 अगस्त को ग्वालियर लोकायुक्त कार्यालय में मेहगांव के हल्का सिमार के पटवारी संजय बघेल के खिलाफ रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में फरियादी किसान ने बताया कि उसने पत्नी के नाम अपने गांव में तीन माह पूर्व ढाई बीघा जमीन खरीदी थी। जमीन का नामांतरण करवाने के लिए पटवारी संजय बघेल के पास पहुंचे, तो पटवारी ने पहले कागजी खामियां गिना दीं। चक्‍कर काटने के बाद पटवारी ने कहा कि नामांतरण हो जाएगा, लेकिन उसके लिए 30 हजार रुपए का खर्चा आएगा। इसके बाद राघवेंद्र के मना करने पर पटवारी ने 10 हजार रुपए में नामांतरण करने की बात कही।