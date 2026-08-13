Bhind news: e-KYC नहीं कराई तो हो जाएं तैयार ! कमर्शियल में शिफ्ट होगा घरेलू गैस कनेक्शन

बता दें जिले में 34 एजेंसियां हैं और सभी ने उपभोक्ताओं को 16 अगस्त तक केवाइसी कराने को कहा है। इसके बाजवूद 56 हजार उपभोक्ताओं ने केवाइसी नहीं कराई। दरअसल अनुपयोगी कनेक्शनों को बंद करने के लिए अब हर साल ई-केवाईसी करवाने का नियम लागू किया गया है। यदि परिवार में किसी व्यक्ति के नाम से कनेक्शन है और वह मृत हो जाता है, या कनेक्शन का उपयोग नहीं कर रहा है, तो ऐसे उपभोक्ताओं के कनेक्शन अपडेट हो जाएंगे। यदि कनेक्शन हस्तांतरित करवाना चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया केवाइसी से पूर्व करनी होगी। लेकिन यदि परिवार में कनेक्शनधारी व्यक्ति के अन्य परिजन के पास पहले से कनेक्शन है तो उसे बंद कर दिया जाएगा।